Неизвестные в Запорожье подожгли госфлаг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Запорожской области в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий в Бердянске и подожгли. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что силовики расследуют инцидент по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).
"Утром граждане обратились, что висит флаг Украины с обгоревшей ткани и на место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что случилось это ночью и было открыто уголовное производство", - сказала К.Людвик.
Как сообщал УНН, прокуратура в Польше остановила расследование по сожжению флага Украины.