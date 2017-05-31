Неизвестные в Запорожье подожгли госфлаг

Отмечается, что силовики расследуют инцидент по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

"Утром граждане обратились, что висит флаг Украины с обгоревшей ткани и на место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что случилось это ночью и было открыто уголовное производство", - сказала К.Людвик.

Как сообщал УНН, прокуратура в Польше остановила расследование по сожжению флага Украины.