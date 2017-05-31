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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39860 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неизвестные в Запорожье подожгли госфлаг

Киев • УНН

 • 7196 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Запорожской области в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий в Бердянске и подожгли. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Неизвестные в Запорожье подожгли госфлаг

Отмечается, что силовики расследуют инцидент по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

"Утром граждане обратились, что висит флаг Украины с обгоревшей ткани и на место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что случилось это ночью и было открыто уголовное производство", - сказала К.Людвик.

Как сообщал УНН, прокуратура в Польше остановила расследование по сожжению флага Украины.

Украинские Национальные Новости

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