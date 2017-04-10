Невідомі кинули "коктейль Молотова" на подвір'я будинку в Полтаві

"Сьогодні Нацполіція в Полтавській області отримала інформацію по Facebook та на сторінці одного з користувачів мережі, що за адресою, вказаною ним, невідомі кинули запальну суміш. Була направлена слідчо-оперативна група, в результаті чого було з’ясовано, що невідомі особи зруйнували та підпалили паркан чоловіка похилого віку", - повідомив він.

Як повідомив потерпілий слідчо-оперативній групі, що вчора він відганяв групу осіб від свого будинку, які, на його думку, були в наркотичному сп'янінні.

Також Ю.Сулаєв додав, що зараз поліція працює над цією справою та намагається ідентифікувати зловмисників. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ст.296 КК України (Хуліганство).

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у лютому невідомі кинули "коктейль Молотова" в офісне приміщення в Києві.