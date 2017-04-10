Неизвестные бросили "коктейль Молотова" во двор дома в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Неизвестная группа лиц бросила зажигательную смесь во двор дома пожилого возраста в Полтаве. Об этом УНН сообщил в эксклюзивном комментарии пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.
"Сегодня Нацполиция в Полтавской области получила информацию по Facebook и на странице одного из пользователей сети, что по адресу, указанному им, неизвестные бросили зажигательную смесь. Была направлена следственно-оперативная группа, в результате чего было установлено, что неизвестные лица разрушили и подожгли забор пожилого возраста", - сообщил он.
Как сообщил пострадавший следственно-оперативной группе, вчера он отгонял группу лиц от своего дома, которые, по его мнению, были в наркотическом опьянении.
Также Ю.Сулаев добавил, что сейчас полиция работает над этим делом и пытается идентифицировать злоумышленников. Им грозит уголовная ответственность по ст.296 УК Украины (хулиганство).
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в феврале неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офисное помещение в Киеве.