Невідомі із гранатомета обстріляли будівлю Управління безпеки у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Туреччині в Стамбулі невідомі вистрілили з гранатомета в будівлю Управління безпеки. Про це повідомив телеканал Haber Turk, передає УНН.
Як пише видання, інцидент стався на Ватан-стріт. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У результаті атаки були розбиті вікна будівлі.
В даний час правоохоронні органи намагаються ідентифікувати особу того, хто стріляв. Розгорнуто великомасштабна операція з пошуку і затримання зловмисників.
Нагадаємо, 16 січня у результаті вибуху саморобної бомби в місті Діярбакир на південному сході Туреччини загинули четверо поліцейських.