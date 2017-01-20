Неизвестные из гранатомета обстреляли здание Управления безопасности в Стамбуле

Как пишет издание, инцидент произошел на Ватан-стрит. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате атаки были разбиты окна здания.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются идентифицировать личность стрелявшего. Развернута крупномасштабная операция по поиску и задержанию злоумышленников.

Напомним, 16 января в результате взрыва самодельной бомбы в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четверо полицейских.