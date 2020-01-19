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Невідома форма пневмонії у Китаї: кількість хворих зросла до 62

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Китаї зареєстрували ще 17 випадків захворювання на невідому форму пневмонії. Таким чином, кількість хворих зросла до 62. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Невідома форма пневмонії у Китаї: кількість хворих зросла до 62

“Китай повідомив в неділю про 17 нових випадків невідомого вірусу, схожого на пневмонію. Серед них троє хворих у важкому стані, що посилює страхи напередодні Китайського Нового року, коли сотні мільйонів людей будуть пересуватись по країні”, — повідомили у ЗМІ.

Вказано, що досі факт передачі вірусу від людини людині не підтверджений, однак медики його не виключають.

“З 17 нових випадків в місті Центрального Китаю — Ухань, яке вважається епіцентром спалаху, три були охарактеризовані як важкі, з яких двоє пацієнтів були у критичному стані, щоб їх перевозити. Інфікованим — від 30 до 79 років. Зараз вірус заразив 62 людини в Ухані, повідомили у місцевій владі, 8 із них у важкому стані. 19 людей вилікувались і їх виписали з лікарні, а решта залишилася в карантині та отримує лікування”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місцева влада розпочала дослідження серед місцевого населення, щоб виявити інфікованих на пневмонію. Британські вчені вважають, що кількість інфікованих може бути ближчою до 1700.

Повідомляється, що в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях Гонконгу встановили інфрачервоні термометри, щоб вимірювати температуру мандрівників з материкового Китаю, і таким чином контролювати поширення хвороби по материку.

“Пасажирів з лихоманкою реєструють, дають маски та доставляють до медичних установ, де було проведено майже 300 000 замірювань температури тіла”, — повідомили у ЗМІ.

Нагадаємо, у Китаї двоє людей померло через пневмонію невідомого походження.

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