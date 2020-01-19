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Неизвестная форма пневмонии в Китае: число заболевших возросло до 62

Киев • УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Китае зарегистрировали еще 17 случаев заболевания неизвестную форму пневмонии. Таким образом, количество заболевших возросло до 62. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Неизвестная форма пневмонии в Китае: число заболевших возросло до 62

"Китай сообщил в воскресенье о 17 новых случаев неизвестного вируса, похожего на пневмонию. Среди них трое больных в тяжелом состоянии, что усиливает страхи накануне Китайского Нового года, когда сотни миллионов людей будут передвигаться по стране", - сообщили в СМИ.

Указано, что до сих пор факт передачи вируса от человека человеку не подтвержден, однако медики его не исключают.

"С 17 новых случаев в городе Центрального Китая - Ухань, которое считается эпицентром вспышки, трое были охарактеризованы как тяжелые, из которых двое пациентов были в критическом состоянии, чтобы их перевозить. Инфицированным - от 30 до 79 лет. Сейчас вирус заразил 62 человека в Ухане, сообщили в местной власти, 8 из них в тяжелом состоянии. 19 человек вылечились и их выписали из больницы, а остальные остались в карантине и получают лечение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местная власть начала исследования среди местного населения, чтобы выявить инфицированных пневмонией. Британские ученые считают, что количество инфицированных может быть ближе к 1700.

Сообщается, что в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях Гонконга установили инфракрасные термометры для измерения температуры путешественников из материкового Китая, и таким образом контролировать распространение болезни по материку.

"Пассажиров с лихорадкой регистрируют, дают маски и доставляют в медицинские учреждения, где было проведено почти 300 тыс. замеров температуры тела", - сообщили в СМИ.

Напомним, в Китае два человека умерли от пневмонии неизвестного происхождения.

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