Невеликий астероїд сьогодні пролетів недалеко від поверхні Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні на відстані всього 65 тис. км від поверхні Землі пролетів надмалий астероїд 2017 ВН30. Його виявили астрономи з обсерваторії Catalina Sky Survey, повідомляє прес-служба Міжнародного астрономічного союзу, передає УНН.
Зазначається, що дистанція між астероїдом і планетою була в шість разів меншою, ніж відстань до Місяця і майже однаковою орбіті деяких супутників.
Зазначається, що астероїд наблизився до Землі у 7 годині ранку за київським часом і його яскравість становила близько 14 зіркову величину.
"Даний об'єкт помітно менший, ніж челябінський метеорит, і він, швидше за все, повністю згорів би в атмосфері, якби вдарив по Землі, чого, звичайно ж, не відбулося ", - прокоментував астрономом Філ Плейт.
За оцінками вчених, розміри астероїда вкрай малі, його діаметр не перевищує десять метрів і становить мінімум три метри. Він відноситься до числа навколоземних астероїдів, що обертаються навколо Сонця на невеликій відстані від світила.
Як відзначають вчені, астероїд не несе небезпеки для життя на Землі. Його рейтинг згідно Палермської шкали небезпеки астероїдів становить -7,10. Це означає, що він навряд чи зіткнеться з нашою планетою і навіть якщо це станеться, ніяких наслідків не буде.