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Небольшой астероид сегодня пролетел недалеко от поверхности Земли

Небольшой астероид сегодня пролетел недалеко от поверхности Земли

Киев • УНН

 • 13000 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на расстоянии всего 65 тыс. км от поверхности Земли пролетел сверхмалый астероид 2017 ВН30. Его обнаружили астрономы из обсерватории Catalina Sky Survey, сообщает пресс-служба Международного астрономического союза, передает УНН.

Отмечается, что дистанция между астероидом и планетой была в шесть раз меньше, чем расстояние до Луны и почти равной орбите некоторых спутников.

Отмечается, что астероид приблизился к Земле в 7:00 утра по киевскому времени и его яркость составляла около 14 звездной величины.

"Данный объект заметно меньше, чем челябинский метеорит, и он, скорее всего, полностью сгорел бы в атмосфере, если бы ударил по Земле, чего, конечно же, не произошло", - прокомментировал астрономом Фил Плейт.

По оценкам ученых, размеры астероида крайне малы, его диаметр не превышает десять метров и составляет минимум три метра. Он относится к числу околоземных астероидов, вращающихся вокруг Солнца на небольшом расстоянии от светила.

Как отмечают ученые, астероид не несет опасности для жизни на Земле. Его рейтинг по Палермской шкале опасности астероидов составляет -7,10. Это означает, что он вряд ли столкнется с нашей планетой и даже если это произойдет, никаких последствий не будет.

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