Небольшой астероид сегодня пролетел недалеко от поверхности Земли

Отмечается, что дистанция между астероидом и планетой была в шесть раз меньше, чем расстояние до Луны и почти равной орбите некоторых спутников.

Отмечается, что астероид приблизился к Земле в 7:00 утра по киевскому времени и его яркость составляла около 14 звездной величины.

"Данный объект заметно меньше, чем челябинский метеорит, и он, скорее всего, полностью сгорел бы в атмосфере, если бы ударил по Земле, чего, конечно же, не произошло", - прокомментировал астрономом Фил Плейт.

По оценкам ученых, размеры астероида крайне малы, его диаметр не превышает десять метров и составляет минимум три метра. Он относится к числу околоземных астероидов, вращающихся вокруг Солнца на небольшом расстоянии от светила.

Как отмечают ученые, астероид не несет опасности для жизни на Земле. Его рейтинг по Палермской шкале опасности астероидов составляет -7,10. Это означает, что он вряд ли столкнется с нашей планетой и даже если это произойдет, никаких последствий не будет.