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“Невдовзі на нас очікують хороші новини”: директор ОПЗ Юрій Ковальський про перспективи розвитку заводу

“Невдовзі на нас очікують хороші новини”: директор ОПЗ Юрій Ковальський про перспективи розвитку заводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У той час, коли Збройні сили України захищають та відвойовують землю України та нашу незалежність, “Одеський припортовий завод” має використовувати всі ресурси для відновлення економічного потенціалу України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління - директора заводу Юрій Ковальський.

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“У цей складний для усієї країни період ми робимо все можливе, додаючи свій внесок у майбутню перемогу України, збереження трудового колективу та підтримку виробничих потужностей у робочому стані для подальшого запуску підприємства. “Одеський припортовий завод” виконує дуже важливі завдання, виходячи з умов сьогодення та можливостей, які є у підприємства. Думаю, невдовзі на нас очікують хороші новини, ми всі докладаємо до цього максимум зусиль”, - заявив Ковальський.

Водночас за словами керівника заводу без фінансової підтримки здійснення серйозних процесів на “ОПЗ” стане неможливим. Тому наразі керівництво підприємства вважає своєю основною задачею вирішення питань фінансового забезпечення заводу.

“Шляхів цьому є декілька, по всіх напрямках працюють директори та фахівці “ОПЗ”. Найближчим часом ми очікуємо на повернення боргів підприємству, що надасть можливість розрахуватися з боргами по зарплатні з працівниками заводу. Не припиняється робота з пошуків можливостей заробляти, використовуючи власні потужності. Не залишаємо ми також поза увагою і можливості запуску та поновлення виробництва мінеральних добрив за основним профілем заводу”, - наголосив він.

Ковальський підкреслив - на сьогоднішній день “Одеський припортовий завод” має реальні перспективи для відновлення роботи та розвитку.

“Нашою командою ведеться послідовна та кропітка робота у цьому напрямку. Впевнений, що про результат цієї роботи ви почуєте вже скоро”, - резюмував директор.

Раніше

Руководитель “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”. “Одеський припортовий завод” долучився до “зернового коридору” у листопаді минулого року. За цей час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових: з яких близько 176 тисяч тонн складає кукурудза та 9 тисяч тонн, відповідно, — пшениця.

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