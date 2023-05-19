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"Вскоре нас ожидают хорошие новости": директор ОПЗ Юрий Ковальский о перспективах развития завода

"Вскоре нас ожидают хорошие новости": директор ОПЗ Юрий Ковальский о перспективах развития завода

Киев • УНН

 • 1296766 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В то время, когда Вооруженные силы Украины защищают и отвоевывают землю Украины и нашу независимость, “Одесский припортовый завод” должен использовать все ресурсы для восстановления экономического потенциала Украины. Об этом в эксклюзивном интервью УНН заявил временно исполняющий обязанности Председателя Правления - директора завода Юрий Ковальский.

Цитата

“В этот сложный для всей страны период мы делаем все возможное, внося свой вклад в будущую победу Украины, сохранение трудового коллектива и поддержание производственных мощностей в рабочем состоянии для дальнейшего запуска предприятия. “Одесский припортовый завод” выполняет очень важные задачи, исходя из сегодняшних условий и возможностей, которые есть у предприятия. Думаю, вскоре нас ожидают хорошие новости, мы все прилагаем к этому максимум усилий”, - заявил Ковальский.

В то же время по словам руководителя завода без финансовой поддержки осуществления серьезных процессов на “ОПЗ” станет невозможным. Поэтому сейчас руководство предприятия считает своей основной задачей решение вопросов финансового обеспечения завода.

“Путей этому есть несколько, по всем направлениям работают директора и специалисты “ОПЗ”. В ближайшее время мы ожидаем возврата долгов предприятию, что даст возможность рассчитаться с долгами по зарплате с работниками завода. Не прекращается работа по поискам возможностей зарабатывать, используя собственные мощности. Не оставляем мы также без внимания и возможности запуска и возобновления производства минеральных удобрений по основному профилю завода”, - подчеркнул он.

Ковальский подчеркнул - на сегодняшний день “Одесский припортовый завод” имеет реальные перспективы для возобновления работы и развития.

“Нашей командой ведется последовательная и кропотливая работа в этом направлении. Уверен, что о результате этой работы вы услышите уже скоро”, - резюмировал директор.

Ранее

Руковдитель “ОПЗ” Юрий Ковальский рассказал подробности участия завода в “зерновой сделке”. “Одесский припортовый завод” присоединился к “зерновому коридору” в ноябре прошлого года. За это время было отгружено около 185 тысяч тонн зерновых: из которых около 176 тысяч тонн составляет кукуруза и 9 тысяч тонн, соответственно, — пшеница.

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