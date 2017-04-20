Невдалий стрибок лижниці шокував глядачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Американська лижниця Магнолія Неу шокувала глядачів невдалим стрибком з гірського схилу, передає УНН з посиланням на Instagram лижниці.
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У відео чутно, як хтось за кадром кричить: "Давай, ти зробиш це! Так!". Після цього Магнолія падає і перевертається сім разів.
Як потім відзначила 16-річна дівчина, серйозних травм вона не отримала.
"Кваліфікація на Олімпійські ігри ... в дисципліні гімнастика. Всі кістки цілі. Я в порядку. Це було шалено весело", - пожартувала лижниця.