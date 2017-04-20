Неудачный прыжок лыжницы шокировал зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Американская лыжница Магнолия Неу шокировала зрителей неудачным прыжком с горного склона, передает УНН со ссылкой на Instagram лыжницы.
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На видео слышно, как кто-то за кадром кричит: "Давай, ты сделаешь это! Да!". После этого Магнолия падает и переворачивается семь раз.
Как потом отметила 16-летняя девушка, серьезных травм она не получила.
"Квалификация на Олимпийские игры ... в дисциплине гимнастика. Все кости целы. Я в порядке. Это было безумно весело", - пошутила лыжница.