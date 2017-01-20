Нетверезий водій врізався в автобус у Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 20 січня. УНН. На проспекті Хіміків у Черкасах водій автомобіля Toyota виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Богдан. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Черкас.
Винуватець ДТП мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак, чоловік відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю в крові у присутності двох свідків.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (керування транспортом у нетверезому стані) та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.