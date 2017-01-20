Нетверезий водій врізався в автобус у Черкасах

Винуватець ДТП мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак, чоловік відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю в крові у присутності двох свідків.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (керування транспортом у нетверезому стані) та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.