Нетрезвый водитель врезался в автобус в Черкассах

Виновник ДТП имел явные признаки алкогольного опьянения, однако, человек отказался проходить проверку на содержание алкоголя в крови в присутствии двух свидетелей.

На водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортом в нетрезвом состоянии) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.