Нетрезвый водитель врезался в автобус в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 20 января. УНН. На проспекте Химиков в Черкассах водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Богдан. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Черкасс.
Виновник ДТП имел явные признаки алкогольного опьянения, однако, человек отказался проходить проверку на содержание алкоголя в крови в присутствии двух свидетелей.
На водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортом в нетрезвом состоянии) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.