Нетверезий водій на Буковині збив двох підлітків, один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Чернівецькій області нетверезий водій збив на узбіччі дороги двох підлітків, у наслідок чого один з них загинув. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася у селі Рідківцях Новоселицького району. Керуючи автомобілем "Seat" на іноземній реєстрації, 33-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох 15-річних хлопців, котрі йшли узбіччям дороги у попутному напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм один з підлітків помер у лікарні. У іншого потерпілого медики діагностували забої. Медичне освідчення підтвердило: водій перебував за кермом напідпитку.
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За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться досудове розслідування.