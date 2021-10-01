Netflix запустив українську версію сервісу

Деталі

На власній офіційній сторінці сервісу у Facebook компанія оновила обкладинку, на якій розміщено напис “Тудум, Україно!”. Також стала доступною україномовна стартова сторінка сервісу.

У наступному дописі компанія опублікувала інтро-відео Netflix та додала українською: “Привіт! Накидайте що подивитись на вихідних”.

Крім того, фільми і серіали сервісу будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з дубляжем українською. Таким чином, українська стала однією з більш ніж 30 мов, якими Netflix доступний у всьому світі, відзначили в компанії.

Додамо, що у січні цього року на Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем та субтитрами.

Довідка

Netflix — це один з найпопулярніших стрімінгових (потокових) відеосервісів в світі. Відомий створенням таких серіалів, як: “Чорне дзеркало”, “Картковий будинок”, “13 причин чому”, “Нарко” або “Дуже дивні справи”.

Однією з відмінних рис Netflix є те, що нові серіали виходять не по одній серії раз в тиждень (як, наприклад, продукція HBO), а відразу ж цілим сезоном в один день одночасно по всьому світу різними мовами.

Станом на січень 2021 року в компанії налічується 203,7 млн підписників по всьому світу, при цьому компанія витратила 11,8 млрд доларів на створення контенту в 2020 році.