Netflix запустил украинскую версию сервиса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В первый день октября стриминговий сервис Netflix анонсировал запуск украинской версии сервиса, пишет УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу компании.
Детали
На собственной официальной странице сервиса в Facebook компания обновила обложку, на которой размещена надпись “Тудум, Украина!”. Также стала доступной украиноязычная стартовая страница сервиса.
В следующем заметке компания опубликовала интро-видео Netflix и добавила на украинском: “Привет! Набросайте что посмотреть на выходных”.
Кроме того, фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском. Таким образом, украинский стала одним из более чем 30 языков, которыми Netflix доступен во всем мире, отметили в компании.
Добавим, что в январе этого года на Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами.
Справка
Netflix — это один из самых популярных стримингових (потоковых) видеосервисов в мире. Известный созданием таких сериалов, как: “Черное зеркало”, “Карточный домик”, “13 причин почему”, “Нарко” или “Очень странные дела”.
Одной из отличительных особенностей Netflix является то, что новые сериалы выходят не по одной серии раз в неделю (как, например, продукция HBO), а сразу же целым сезоном в один день одновременно по всему миру на разных языках.
По состоянию на январь 2021 года в компании насчитывается 203,7 млн подписчиков по всему миру, при этом компания потратила 11,8 млрд долларов на создание контента в 2020 году.