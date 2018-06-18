Нетаньягу заявив про запобігання терактам у Тель-Авіві та Єрусалимі

За його словами, в операції взяли участь поліція, служба загальної безпеки і армія Ізраїлю. Нетаньягу уточнив, що осередок ХАМАС була нейтралізована в Наблусі.

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Ізраїльський прем'єр зазначив, що члени угруповання готували в Єрусалимі і Тель-Авіві атаки смертників. Нетаньяху додав, що ХАМАС намагається здійснювати атаки на Ізраїль як з сектора Газа, так і з Юдеї та Самарії (ізраїльське позначення Західного берега Йордану). Він підкреслив, що ізраїльські спецслужби будуть продовжувати підтримувати контроль над всією територією на захід від річки Йордан.

Слід зазначити, що Сектор Гази — територія на березі Середземного моря, яка на сході і півночі межує з Ізраїлем, а на південному заході — з Єгиптом. Довжина сектора Газа становить приблизно 40 км, ширина — від 6 до 12 км. Загальна площа — близько 360 квадратних кілометрів (місто Київ — 836 км² ). Населення за оцінкою ЦРУ США, в липні 2017 року 1 795 183 людей. Щільність населення становить приблизно 5045 чоловік на квадратний кілометр. Рівень безробіття серед молоді, за даними ООН, близько 45%. Електрика працює тільки кілька годин на день. Бракує питної води. Відповідно до звітів UNRWA, сектор в стані гуманітарної кризи. З 2007 року сектор знаходиться в повній блокаді з боку як Ізраїлю (в тому числі і з моря), так і Єгипту.

Генеральна Асамблея (ГА) ООН в середу засудила Ізраїль за непропорційне застосування сили проти учасників масових виступів на кордоні сектора Гази і розпорядилася вивчити варіанти надання міжнародного захисту палестинцям. Відповідна резолюція прийнята більшістю голосів.