Нетаньягу заявив про запобігання терактам у Тель-Авіві та Єрусалимі

ukru
08:24 • 47336 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 87548 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 145685 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 125065 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 170699 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 121294 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 128859 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165801 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190839 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306977 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 46928 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 69394 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 62649 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 72198 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 42188 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 47317 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 72183 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 69377 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 170684 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 184172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 5432 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 11479 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 50960 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 63184 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 66567 перегляди
Актуальне
Нетаньягу заявив про запобігання терактам у Тель-Авіві та Єрусалимі

Нетаньягу заявив про запобігання терактам у Тель-Авіві та Єрусалимі

Київ • УНН

 • 9110 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про те, що ізраїльським спецслужбам вдалося нейтралізувати осередок палестинського ісламістського руху ХАМАС, який готував теракти в Єрусалимі та Тель-Авіві. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення політика в Facebook.

За його словами, в операції взяли участь поліція, служба загальної безпеки і армія Ізраїлю. Нетаньягу уточнив, що осередок ХАМАС була нейтралізована в Наблусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль завдав ударів у Секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль

Ізраїльський прем'єр зазначив, що члени угруповання готували в Єрусалимі і Тель-Авіві атаки смертників. Нетаньяху додав, що ХАМАС намагається здійснювати атаки на Ізраїль як з сектора Газа, так і з Юдеї та Самарії (ізраїльське позначення Західного берега Йордану). Він підкреслив, що ізраїльські спецслужби будуть продовжувати підтримувати контроль над всією територією на захід від річки Йордан.

Слід зазначити, що Сектор Гази — територія на березі Середземного моря, яка на сході і півночі межує з Ізраїлем, а на південному заході — з Єгиптом. Довжина сектора Газа становить приблизно 40 км, ширина — від 6 до 12 км. Загальна площа — близько 360 квадратних кілометрів (місто Київ — 836 км² ). Населення за оцінкою ЦРУ США, в липні 2017 року 1 795 183 людей. Щільність населення становить приблизно 5045 чоловік на квадратний кілометр. Рівень безробіття серед молоді, за даними ООН, близько 45%. Електрика працює тільки кілька годин на день. Бракує питної води. Відповідно до звітів UNRWA, сектор в стані гуманітарної кризи. З 2007 року сектор знаходиться в повній блокаді з боку як Ізраїлю (в тому числі і з моря), так і Єгипту.

Генеральна Асамблея (ГА) ООН в середу засудила Ізраїль за непропорційне застосування сили проти учасників масових виступів на кордоні сектора Гази і розпорядилася вивчити варіанти надання міжнародного захисту палестинцям. Відповідна резолюція прийнята більшістю голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.74
Bitcoin
$88,004.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,056.54
Ethereum
$2,063.64