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Нетаньягу ухвалив заборону сходження євреїв на Храмову гору до кінця місяця Рамадан

Нетаньягу ухвалив заборону сходження євреїв на Храмову гору до кінця місяця Рамадан

Київ • УНН

 • 758528 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок вирішив зупинити сходження ізраїльських поселенців до комплексу мечеті Аль-Акса в окупованому Східному Єрусалимі до кінця місяця Рамадан, передає УНН.

Очікується, що Рамадан, найсвященніший місяць в ісламському календарі, закінчиться наприкінці цього місяця.

Деталі

У заяві офісу Нетаньягу йдеться, що рішення було ухвалено після «всебічної оцінки» ситуації з безпекою на Західному березі та у Східному Єрусалимі, в якій взяли участь міністр оборони Йоав Галант, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір разом із головами охоронних послуг.

У рішенні йшлося про те, що відвідувачам-євреям і туристам забороняється «підніматися на Храмову гору [комплекс мечеті Аль-Акса] до кінця Рамадану».

Бен-Гвір, зі свого боку, назвав це рішення «серйозною помилкою, яка не принесе миру, а скоріше призведе до подальшого загострення ситуації з безпекою».

У вівторок близько 800 ізраїльських поселенців увірвалися до Аль-Акси посиленим захистом ізраїльських сил, щоб відзначити єврейське свято Песах.

Доповнення

Напруженість на палестинських територіях загострилася після того, як минулого тижня ізраїльські сили штурмували комплекс мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Ізраїльські нальоти на мечеть викликали ракетний обстріл із сектора Газа та Лівану, на що Ізраїль відповів повітряним та артилерійським обстрілом.

Для мусульман Аль-Акса є третім за значимістю місцем у світі. Євреї, зі свого боку, називають цей район Храмовою горою, кажучи, що тут були два давні єврейські храми.

Ізраїль окупував Східний Єрусалим, де знаходиться Аль-Акса, під час арабо-ізраїльської війни 1967 року. Він анексував все місто у 1980 році, що ніколи не визнавалося міжнародним співтовариством.

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