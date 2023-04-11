Нетаньяху принял запрет на восхождение евреев на Храмовую гору до конца месяца Рамадан

Ожидается, что Рамадан, самый священный месяц в исламском календаре, закончится в конце этого месяца.

Детали

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что решение было принято после «всесторонней оценки» ситуации с безопасностью на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в которой приняли участие министр обороны Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вместе с главами охранных служб.

В решении говорилось о том, что посетителям-евреям и туристам запрещается «подниматься на Храмовую гору [комплекс мечети Аль-Акса] до конца Рамадана».

Бен-Гвир, со своей стороны, назвал это решение «серьезной ошибкой, которая не принесет мира, а скорее приведет к дальнейшему обострению ситуации с безопасностью».

Во вторник около 800 израильских поселенцев ворвались в Аль-Аксу под усиленной защитой израильских сил, чтобы отметить еврейский праздник Песах.

Дополнение

Напряженность на палестинских территориях обострилась после того, как на прошлой неделе израильские силы штурмовали комплекс мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Израильские налеты на мечеть вызвали ракетный обстрел из сектора Газа и Ливана, на что Израиль ответил воздушным и артиллерийским обстрелом.

Для мусульман Аль-Акса является третьим по значимости местом в мире. Евреи, со своей стороны, называют этот район Храмовой горой, говоря, что здесь были два древних еврейских храма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. Он аннексировал весь город в 1980 году, что никогда не признавалось международным сообществом.