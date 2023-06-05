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Нетаньягу призначив нового радника зі ЗМІ, який назвав Байдена "непридатним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу призначив нового радника зі ЗМІ, який критично висловився на адресу президента Джо Байдена, повідомляє газета Haaretz, передає УНН.

Нетаньягу призначив нового радника зі ЗМІ, який назвав Байдена "непридатним"

Деталі

Гілад Цвік, журналіст консервативного ізраїльського телеканалу, у своїх твітах назвав Байдена "непридатним" для правління і сказав, що він "повільно, але вірно руйнує Америку". Принаймні один із твітів, які були опубліковані раніше, був видалений пізніше.

Цвік, однак написав у Твіттері, що він був приватною особою, коли писав пости про Байдена.

"Сьогодні я не дотримуюся таких поглядів і діятиму в кабінеті прем'єр-міністра цілком професійно", - заявив він.

Цвік раніше працював в газеті Israel Hayom, яка підтримує Нетаньягу.

Призначення Цвіка пов'язане з тим, що відносини між Ізраїлем та його найближчим союзником, Сполученими Штатами, загострюються через спірний план ізраїльського уряду щодо перегляду судової системи та через ультранаціоналістичний характер уряду.

Байден публічно висловив стурбованість щодо плану уряду Нетаньягу щодо зміни правової системи, що викликало масові протести, які тривають щотижня навіть після того, як план було припинено.

Адміністрація Байдена також висловила занепокоєння з приводу уряду Нетаньягу, який складається з ультранаціоналістів, які колись були на периферії ізраїльської політики, а тепер обіймають високі посади, займаючись палестинцями та іншими делікатними питаннями.

Нетаньягу каже, що зв’язок Ізраїлю зі США є непорушним, і применшує будь-які розбіжності як розбіжності між друзями.

Минулого місяця парламент Ізраїлю приймав спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, який став другим спікером Палати представників, який виступав у Кнесеті, після республіканця Ньюта Гінгріча у 1998 році.

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