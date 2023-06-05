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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Нетаньяху назначил нового советника по СМИ, который назвал Байдена "непригодным"

Киев • УНН

 • 304341 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил нового советника по СМИ, который критически высказался в адрес президента Джо Байдена, сообщает газета Haaretz, передает УНН.

Нетаньяху назначил нового советника по СМИ, который назвал Байдена "непригодным"

Детали

Гилад Цвик, журналист консервативного израильского телеканала, в своих твитах назвал Байдена "непригодным" для правления и сказал, что он "медленно, но верно разрушает Америку". По крайней мере один из твитов, которые были опубликованы ранее, был удален позже.

Цвик, однако написал в Твиттере, что он был частным лицом, когда писал посты о Байдене.

"Сегодня я не придерживаюсь таких взглядов и буду действовать в кабинете премьер-министра вполне профессионально", - заявил он.

Цвик ранее работал в газете Israel Hayom, которая поддерживает Нетаньяху.

Назначение Цвика связано с тем, что отношения между Израилем и его ближайшим союзником, Соединенными Штатами, обостряются из-за спорного плана израильского правительства по пересмотру судебной системы и из-за ультранационалистического характера правительства.

Байден публично выразил обеспокоенность по поводу плана правительства Нетаньяху по изменению правовой системы, что вызвало массовые протесты, которые продолжаются каждую неделю даже после того, как план был приостановлен.

Администрация Байдена также выразила обеспокоенность по поводу правительства Нетаньяху, которое состоит из ультранационалистов, которые когда-то были на периферии израильской политики, а теперь занимают высокие посты, занимаясь палестинцами и другими деликатными вопросами.

Нетаньяху говорит, что связь Израиля с США является нерушимой, и преуменьшает любые разногласия как разногласия между друзьями.

В прошлом месяце парламент Израиля принимал спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, который стал вторым спикером Палаты представителей, выступавшим в Кнессете, после республиканца Ньюта Гингрича в 1998 году.

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