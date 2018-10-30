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Нетаньягу і Путін можуть зустрітися в Парижі 11 листопада

Нетаньягу і Путін можуть зустрітися в Парижі 11 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Зустріч президента Росії Володимира Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу може відбутися в Парижі 11 листопада, повідомляє газета Haaretz із посиланням на дипломатичне джерело, передає УНН.

“Ми вважаємо, що є хороша можливість, що зустріч там відбудеться. Це було б зручно, хоч остаточної домовленості ще немає”, — зазначив співрозмовник видання.

11 листопада в Парижі будуть проходити заходи на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни. Там же відбудеться зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше інформував УНН, Володимир Путін і Беньямін Нетаньягу не зустрічалися з 17 вересня, коли сирійські системи ППО над Середземним морем збили Іл-20 із 15 росіянами на борту. Міноборони Росії звинуватило в тому, що трапилося Ізраїль: на думку відомства, ізраїльські F-16 “підставили російський літак під удар”. Ізраїльська сторона заперечує звинувачення. На початку жовтні пан Нетаньягу говорив, що домовився з російським президентом про зустріч, але не уточнив, коли вона відбудеться.

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