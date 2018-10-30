Нетаньяху и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября

“Мы считаем, что есть хорошая вероятность, что встреча там состоится. Это было бы удобно, хоть окончательной договоренности еще нет”, — отметил собеседник издания.

11 ноября в Париже будут проходить мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Там же состоится встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее информировал УНН, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху не встречались с 17 сентября, когда сирийские системы ПВО над Средиземным морем сбили Ил-20 с 15 россиянами на борту. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, израильские F-16 “подставили российский самолет под удар”. Израильская сторона отрицает обвинения. В начале октябре господин Нетаньяху говорил, что договорился с российским президентом о встрече, но не уточнил, когда она состоится.