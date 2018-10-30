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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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7 марта, 19:45 • 156264 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Нетаньяху и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября

Нетаньяху и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху может произойти в Париже 11 ноября, сообщает газета Haaretz со ссылкой на дипломатический источник, передает УНН.

“Мы считаем, что есть хорошая вероятность, что встреча там состоится. Это было бы удобно, хоть окончательной договоренности еще нет”, — отметил собеседник издания.

11 ноября в Париже будут проходить мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Там же состоится встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее информировал УНН, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху не встречались с 17 сентября, когда сирийские системы ПВО над Средиземным морем сбили Ил-20 с 15 россиянами на борту. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, израильские F-16 “подставили российский самолет под удар”. Израильская сторона отрицает обвинения. В начале октябре господин Нетаньяху говорил, что договорился с российским президентом о встрече, но не уточнил, когда она состоится.

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