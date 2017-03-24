Нерозірвані снаряди лежать просто на вулицях Балаклії - очевидці

На вулицях наразі лежать нерозірвані снаряди. За словами місцевих жителів, рятувальники та поліція знають про розташування снарядів, але не вивозять їх.

“Сьогодні вранці у себе в теплиці я знайшов ось цей „врожай“. Це був снаряд. Рятувальники його ще не бачили, оскільки вони приходили вчора”, — розказав кореспонденту УНН місцевий житель Валентин Федорович.

Будинок Валентина Федоровича знаходиться по вул.Цегляна, недалеко від центру Балаклії.

На його ділянку впало 4 снаряди. Один зі снарядів влучив просто в дах. Йому пощастило, в момент попадання він знаходився не вдома.

У результаті попадання вибито всі шибки, деякі двері, пробито дах і стеля.

У деяких жителів в результаті прямих влучень снарядів в будинках сталася пожежа. У багатьох жителів пошкоджена побутова техніка, меблі. Деякі місцеві змушені ночувати просто неба, попри те що зараз у місті дощить.

За словами місцевих жителів, вони зверталися до міськадміністрації. Влада повідомила, що вже створена комісія, яка фіксує руйнування.

Нагадаємо, що з метою недопущення фактів розкрадання майна евакуйованих громадян організовано цілодобове патрулювання вулиць м.Балаклія нарядами з числа працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, також здійснюється автопатрулювання нарядами батальйону поліції особливого призначення і УПП у м.Харків. Більше 17 тисяч осіб виїхали з Балаклії та дев'яти населених пунктів самостійно.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.