Неразорвавшиеся снаряды лежат прямо на улицах Балаклеи - очевидцы
Киев • УНН
БАЛАКЛЕЯ-КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы, передает корреспондент УНН.
На улицах сейчас лежат неразорвавшиеся снаряды. По словам местных жителей, спасатели и полиция знают о расположении снарядов, но не вывозят их.
"Сегодня утром у себя в теплице я нашел вот этот "урожай". Это был снаряд. Спасатели его еще не видели, поскольку они приходили вчера ", - рассказал корреспонденту УНН местный житель Валентин Федорович.
Дом Валентина Федоровича находится по ул.Цегляна, недалеко от центра Балаклеи.
На его участок упало 4 снаряда. Один из снарядов попал прямо в крышу. Ему повезло, в момент попадания он находился не дома.
В результате попадания выбиты все стекла, некоторые двери, пробита крыша и потолок.
У некоторых жителей в результате прямых попаданий снарядов в домах произошел пожар. У многих жителей повреждена бытовая техника, мебель. Некоторые местные вынуждены ночевать под открытым небом, несмотря на то что сейчас в городе идет дождь.
По словам местных жителей, они обращались к горадминистрации. Власти сообщили, что уже создана комиссия, которая фиксирует разрушения.
Напомним, что с целью недопущения фактов хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц Балаклея нарядами из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, также осуществляется автопатрулирования нарядами батальона полиции особого назначения и УПП в Харьков. Более 17 тысяч человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.