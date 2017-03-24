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Неразорвавшиеся снаряды лежат прямо на улицах Балаклеи - очевидцы

Неразорвавшиеся снаряды лежат прямо на улицах Балаклеи - очевидцы

Киев • УНН

 • 20516 просмотра

БАЛАКЛЕЯ-КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы, передает корреспондент УНН.

На улицах сейчас лежат неразорвавшиеся снаряды. По словам местных жителей, спасатели и полиция знают о расположении снарядов, но не вывозят их.

"Сегодня утром у себя в теплице я нашел вот этот "урожай". Это был снаряд. Спасатели его еще не видели, поскольку они приходили вчера ", - рассказал корреспонденту УНН местный житель Валентин Федорович.

Дом Валентина Федоровича находится по ул.Цегляна, недалеко от центра Балаклеи.

На его участок упало 4 снаряда. Один из снарядов попал прямо в крышу. Ему повезло, в момент попадания он находился не дома.

В результате попадания выбиты все стекла, некоторые двери, пробита крыша и потолок.

У некоторых жителей в результате прямых попаданий снарядов в домах произошел пожар. У многих жителей повреждена бытовая техника, мебель. Некоторые местные вынуждены ночевать под открытым небом, несмотря на то что сейчас в городе идет дождь.

По словам местных жителей, они обращались к горадминистрации. Власти сообщили, что уже создана комиссия, которая фиксирует разрушения.

Напомним, что с целью недопущения фактов хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц Балаклея нарядами из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, также осуществляется автопатрулирования нарядами батальона полиции особого назначения и УПП в Харьков. Более 17 тысяч человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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