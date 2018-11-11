Нереалізований пенальті Мораеса не завадив “Шахтарю” перемогти “Ворсклу”

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У зустрічі 15-го туру чемпіонату України з футболу “Ворскла” у Полтаві приймала донецький “Шахтар”, передає кореспондент УНН.

На 19 хвилині Тайсон проникаючим, гострим пасом розрізав оборону в центрі штрафної та допоміг Веллінгтону Нему прокинути м’яч повз Богдана Шуста — 0:1. Ближче до завершення першої половини “гірники” заробили право на штрафний — Майкон вдало пробив над стінкою і подвоїв цифри на табло.

Примітно, що у другій половині Жуніору Мораесу довірили право на пробиття 11-метрового, але з ударом бразильця впевнено впорався Богдан Шуст — 0:2.

Зауважимо, що “помаранчево-чорні” оформили четверту підряд звитягу в чемпіонаті і з 40 очками впевнену втримують пальму першості.

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