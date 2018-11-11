Нереализованный пенальти Мораеса не помешал "Шахтеру" победить "Ворсклу"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во встрече 15-го тура чемпионата Украины по футболу “Ворскла” в Полтаве принимала донецкий “Шахтер”, передает корреспондент УНН.
На 19 минуте Тайсон проникающим, острым пасом разрезал оборону в центре штрафной и помог Веллингтону Нему пробросить мяч мимо Богдана Шуста — 0:1. Ближе к концу первой половины “горняки” заработали право на штрафной — Майкон удачно пробил над стенкой и удвоил цифры на табло.
Примечательно, что во второй половине Жуниор Мораес доверили право на пробитие 11-метрового, но с ударом бразильца уверенно справился Богдан Шуст — 0:2.
Заметим, что “оранжево-черные” оформили четвертую подряд победу в чемпионате и с 40 очками уверенную удерживают пальму первенства.