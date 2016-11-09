Неповнолітнього заарештували за зґвалтування дівчини на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Волині за зґвалтування дівчини неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Так, 8 листопада до поліції звернулася матір 13-річної постраждалої. З'ясувалося, що неповнолітню зґвалтував її 16-річний односелець. Поліція затримала хлопця на місці скоєння злочину в одному із нежитлових будинків села.
Наразі злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої) ККУ.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі хлопцю обрано міру запобіжного заходу у виді двох місяців арешту.