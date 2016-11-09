Несовершеннолетнего арестовали за изнасилование девушки на Волыни

Так, 8 ноября в полицию обратилась мать 13-летней пострадавшей. Выяснилось, что несовершеннолетнюю изнасиловал ее 16-летний односельчанин. Полиция задержала парня на месте совершения преступления в одном из нежилых домов села.

Сейчас преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней) УК.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас парню избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста.