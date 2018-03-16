Неповнолітнього, який вбив свого товариша, взяли під варту на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні рішенням Ужгородського міськрайонного суду 14-річному закарпатцю, який ножем убив свого товариша, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як повідомили УНН у прес-службі суду, неповнолітнього триматимуть під вартою протягом двох місяців без можливості внесення застави.

14-річний мешканець Тячівського району підозрюється в умисному вбивстві 15-річного односельчанина. Судове засідання відбувалося у закритому режимі, оскільки підозрюваний є неповнолітнім. Відтак хлопець перебуватиме за гратами до 13 квітня 2018 року з урахуванням потреби оперативного проведення слідчих дій, у тому числі й призначення судово-психіатричної експертизи.

Як раніше повідомляв УНН, 14 березня, у с. Нижня Апша Тячівського району під час сварки 14-річний хлопець наніс смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.

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