Несовершеннолетнего, убившего своего товарища, взяли под стражу на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня решением Ужгородского горрайонного суда 14-летнему закарпатцу, который ножом убил своего товарища, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили УНН в пресс-службе суда, несовершеннолетнего будут держать под стражей в течение двух месяцев без возможности внесения залога.
14-летний житель Тячевского района подозревается в умышленном убийстве 15-летнего односельчанина. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним. Поэтому парень будет находиться за решеткой до 13 апреля 2018 года с учетом потребности оперативного проведения следственных действий, в том числе и назначения судебно-психиатрической экспертизы.
Как ранее сообщал УНН, 14 марта, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.