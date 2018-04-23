Неповнолітнього, який на Закарпатті вбив свого знайомого, знову взяли під варту
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Апеляційний суд Закарпатської області задовільнив клопотання обласної прокуратури щодо повернення під варту 14-річного мешканця с. Нижня Апша, який підозрюється у вбивстві свого неповнолітнього знайомого, повідомляє кореспондент УНН.
Суд повернув неповнолітнього за ґрати до 13 травня 2018 року.
Як розповіли УНН у прес-службі прокуратури Закарпатської області, щодо підозрюваного також буде проведено стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу у медзакладі Львова.
Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд пом′якшив запобіжний захід фігуранту справи, змінивши тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Саме з цим категорично не погодилася прокуратура, а громада с.Нижня Апша влаштувала мітинг із перекриттям дороги, побачивши підозрюваного знову на волі.
Як повідомляв УНН, у с.Нижня Апша Закарпатської області під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельних ударів ножем своєму 15-річному знайомому.