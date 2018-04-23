Несовершеннолетнего, который на Закарпатье убил своего знакомого, снова взяли под стражу

Суд вернул несовершеннолетнего за решетку до 13 мая 2018 года.

Как рассказали УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, в отношении подозреваемого также будет проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в медучреждении Львова.

Напомним, Ужгородский горрайонный суд смягчил меру пресечения фигуранту дела, изменив содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. Именно с этим категорически не согласилась прокуратура, а община с.Нижня Апша устроила митинг с перекрытием дороги, увидев подозреваемого снова на свободе.

Как сообщал УНН, в с.Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.