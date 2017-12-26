Неповнолітній з матірʼю на Закарпатті убили батька і забетонували тіло у колодязі
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліція на Закарпатті розпочала кримінальне провадження за фактом убивства 43-річного мешканця м. Хуст. Чоловіка на ґрунті неприязних стосунків убила дружина та неповнолітній син, а потім тіло вбитого забетонували в колодязі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук. Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з трьома дітьми та дружиною, з якою був у процесі розлучення.
Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка”, — розповіла речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство). Тіло убитого направлено на експертизу. Жінку та її 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства, оголосили у розшук.
Як повідомляв УНН, за вбивство коханки чоловіка засуджено до 12 років тюрми на Донеччині.