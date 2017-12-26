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Несовершеннолетний с матерью на Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце

Киев • УНН

 • 26512 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полиция в Закарпатье начала уголовное производство по факту убийства 43-летнего жителя г. Хуст. Мужчину на почве неприязненных отношений убили жена и несовершеннолетний сын, а потом тело убитого забетонировали в колодце. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Несовершеннолетний с матерью на Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце

"Полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск. Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с тремя детьми и женой, с которой был в процессе развода.

Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск, куда делись его 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело убитого направлено на экспертизу. Женщину и ее 17-летнего сына, которые подозреваются в совершении умышленного убийства, объявлено в розыск.

Как сообщал УНН, за убийство любовницы мужчина осужден к 12 годам тюрьмы в Донецкой области.

Украинские Национальные Новости

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