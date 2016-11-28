Неповнолітній водій скоїв ДТП у Черкасах

За попередніми даними, 17-річний водій автомобіля “Opel Vivaro”, рухаючись вул.Б.Хмельницького, не надав переваги в русі автомобілю “Honda Accord”, що їхав головною дорогою, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару автомобіль “Opel” з’їхав із проїжджої частини та здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля “Honda”, її госпіталізували до 3-ї міської лікарні.

Як повідомляв УНН, автобус сполученням Санкт-Петербург-Рівне потрапив у ДТП в Псковській області, п’ятеро українців отримали травми.