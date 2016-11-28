Несовершеннолетний водитель совершил ДТП в Черкассах

По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля "Opel Vivaro", двигаясь ул.Б.Хмельницкого, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Honda Accord", который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль "Opel" съехал с проезжей части и совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Honda", ее госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

Как сообщал УНН, автобус сообщением Санкт-Петербург-Ровно попал в ДТП в Псковской области, пятеро украинцев получили травмы.