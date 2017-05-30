Неповнолітній велосипедист загинув на залізничному переїзді на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В селі Давидів Пустомитівського району 14-річний хлопець на залізничному переїзді потрапив під колеса потяга. Внаслідок отриманих травм підліток помер на місці події. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець села Давидів проїжджав залізничний переїзд на велосипеді. Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
В Пустомитівське відділення поліції 29 травня о 19.30 надійшло повідомлення від лікаря про те, що в селі Давидів на залізничному переїзді дизельний поїзд скоїв наїзд на неповнолітнього хлопця.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 14-річний місцевий хлопчик, який нещодавно закінчив восьмий клас, на велосипеді проїжджав залізничний переїзд і потрапив під колеса потяга.
Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 5-ти до 10-ти років.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН 29 травня, поліція встановлює особу зацепера, який загинув у київському метрополітені.