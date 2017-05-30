Неповнолітній велосипедист загинув на залізничному переїзді на Львівщині

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29836 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 74997 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 84453 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 78426 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105703 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75332 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84796 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96508 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88297 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193745 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
79%
Популярнi новини

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 14027 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 14253 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20636 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 5984 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 9592 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 84453 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193746 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347034 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 282072 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16738 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15230 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 78421 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22355 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27377 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Неповнолітній велосипедист загинув на залізничному переїзді на Львівщині

Київ • УНН

 • 11895 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. В селі Давидів Пустомитівського району 14-річний хлопець на залізничному переїзді потрапив під колеса потяга. Внаслідок отриманих травм підліток помер на місці події. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Неповнолітній велосипедист загинув на залізничному переїзді на Львівщині

"Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець села Давидів проїжджав залізничний переїзд на велосипеді. Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

В Пустомитівське відділення поліції 29 травня о 19.30 надійшло повідомлення від лікаря про те, що в селі Давидів на залізничному переїзді дизельний поїзд скоїв наїзд на неповнолітнього хлопця.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 14-річний місцевий хлопчик, який нещодавно закінчив восьмий клас, на велосипеді проїжджав залізничний переїзд і потрапив під колеса потяга.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 5-ти до 10-ти років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН 29 травня, поліція встановлює особу зацепера, який загинув у київському метрополітені.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34