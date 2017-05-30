Несовершеннолетний велосипедист погиб на железнодорожном переезде во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В селе Давыдов Пустомытовского района 14-летний парень на железнодорожном переезде попал под колеса поезда. В результате полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Предварительно установлено, что 14-летний житель села Давидов проезжал железнодорожный переезд на велосипеде. В результате полученных травм парень скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В Пустомытовское отделения полиции 29 мая в 19.30 поступило сообщение от врача о том, что в селе Давыдов на железнодорожном переезде дизельный поезд совершил наезд на несовершеннолетнего парня.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, 14-летний местный житель, который недавно закончил 8-ой класс, на велосипеде проезжал железнодорожный переезд и попал под колеса поезда.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 5-ти до 10-ти лет.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН 29 мая, полиция устанавливает личность зацепера, погибшего в киевском метрополитене.