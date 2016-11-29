Неповнолітній пішохід загинув під колесами автомобіля на Львівщині

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На автодорозі “Львів — Краковець” 33-річний водій не впорався з керуванням і наїхав на 17-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці події. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.