Неповнолітній пішохід загинув під колесами автомобіля на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На автодорозі “Львів — Краковець” 33-річний водій не впорався з керуванням і наїхав на 17-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці події. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
Дорожньо-транспрортна пригода сталася 28 листопада близько 11:00 у місті Новояворівськ.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля “Ауді”, 33-річний житель Перемишлянського району, не впорався з керуванням і наїхав на пішохода, 17-річного жителя Новояворівська.
Хлопець від отриманих травм помер на місці пригоди.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.