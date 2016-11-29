Несовершеннолетний пешеход погиб под колесами автомобиля во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На автодороге "Львов - Краковец" 33-летний водитель не справился с управлением и наехал на 17-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 11:00 в городе Новояворивск.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Ауди", 33-летний житель Перемышлянского района, не справился с управлением и наехал на пешехода, 17-летнего жителя Новояворивска.
Парень от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.