Несовершеннолетний пешеход погиб под колесами автомобиля во Львовской области

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На автодороге "Львов - Краковец" 33-летний водитель не справился с управлением и наехал на 17-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.