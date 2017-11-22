Непогода знеструмила 18 населених пунктів в Україні

"В ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Луганська – 12 н.п., Донецька – 6 н.п.До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, в Україні нічна температура повітря очікується в межах 0-5 градусів морозу, на півдні до 3 градусів тепла, протягом дня вона становитиме 0-5 градусів вище нуля. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише на заході, у східних областях та на північному сході ймовірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.