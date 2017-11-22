Непогода обесточила 18 населенных пунктов в Украине

"В ночь с 21 на 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Луганская - 12 н.п., Донецкая - 6 н.п. До восстановления электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в Украине ночная температура воздуха ожидается в пределах 0-5 градусов мороза , на юге до 3 градусов тепла, в течение дня она составит 0-5 градусов выше нуля. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь на западе, в восточных областях и на северо-востоке вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.