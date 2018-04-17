Непогода в Європі: австрійську Грацу затопило

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В австрійському місті Грац у понеділок випали рекордні квітневі дощі, внаслідок яких у місті затопило дороги і торговий центр. Про це повідомляє УНН з посиланням на Der Standard.

Проливний дощ почався в понеділок по обіді. У торговому центрі Citypark внаслідок опадів вода залила перший поверх та підземну парковку, а потім потрапила у магазини. За даними пожежників, рівень води у приміщенні становив 30 сантиметрів.

Також вода залила численні підвали у місті. Пожежники здійснили евакуацію потерпілих жителів, врятували пішоходів з одного з підземних переходів.

Був частково призупинений рух громадського транспорту та робота аеропорту.

Як повідомляв УНН, 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення. 

Video: @AwoeTeam

— Manuel Oberhuber (@manu_bx) 16 квітня 2018 р.

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