Непогода в Європі: австрійську Грацу затопило
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В австрійському місті Грац у понеділок випали рекордні квітневі дощі, внаслідок яких у місті затопило дороги і торговий центр. Про це повідомляє УНН з посиланням на Der Standard.
Проливний дощ почався в понеділок по обіді. У торговому центрі Citypark внаслідок опадів вода залила перший поверх та підземну парковку, а потім потрапила у магазини. За даними пожежників, рівень води у приміщенні становив 30 сантиметрів.
Також вода залила численні підвали у місті. Пожежники здійснили евакуацію потерпілих жителів, врятували пішоходів з одного з підземних переходів.
Був частково призупинений рух громадського транспорту та робота аеропорту.
Як повідомляв УНН, 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення.
Video: @AwoeTeam— Manuel Oberhuber (@manu_bx) 16 квітня 2018 р.