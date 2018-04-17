Непогода в Европе: австрийскую Граца затопило
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В австрийском городе Грац в понедельник выпали рекордные апрельские дожди, в результате которых в городе затопило дороги и торговый центр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Standard.
Проливной дождь начался в понедельник после обеда. В торговом центре Citypark вследствие осадков вода залила первый этаж и подземную парковку, а потом попала в магазины. По данным пожарных, уровень воды в помещении составлял 30 сантиметров.
Также вода залила многочисленные подвалы в городе. Пожарные провели эвакуацию пострадавших жителей и спасли пешеходов с одного из подземных переходов.
Было частично приостановлено движение общественного транспорта и работа аэропорта.
Как сообщал УНН, 4-часовой ночной шторм привел к гибели 42 человек в штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш в Индии, более 200 человек получили ранения.
Video: @AwoeTeam- Manuel Oberhuber (@manu_bx) 16 апреля 2018