Неподалік від столиці Олімпіади-2018 стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Жителі Олімпійського селища в Пхьончхані отримали повідомлення про землетрус, який стався недалеко від міста, де проводяться змагання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yahoo.
За інформацією порталу, землетрус магнітудою 4,6 балів стався 11 лютого в 5:03 за місцевим часом в місті Пхохан, яке знаходиться приблизно в 160 км від Пхьончхана. Членам делегацій країн-учасниць Ігор-2018 були розіслані смс-повідомленні про подію корейською мовою. Багато іноземних спортсменів і тренерів виявилися в замішанні через незнання мови.
Повідомляється, що жителів олімпійського селища попросили зберігати спокій, а також попередили про можливе повторення землетрусу. Також зазначається, що ніхто зі спортсменів не постраждав.
Як повідомляв УНН, організатори Олімпіади-2018 у Пхьончхані назвали суму, витрачену на церемонію відкриття Ігор.