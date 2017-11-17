Неподалік від ЧАЕС виявили "екстремальних туристів"

"Правопорушниками виявились 21-річний громадянин України, житель Донецької області, та 20-річна громадянка Російської Федерації, жителька Москви. Шукачі пригод намагались пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. В ході перевірочних заходів з’ясувалось, що затримана громадянка Росії на територію нашої держави прибула встановленим порядком," - йдеться в повідомленні.

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Наразі за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, співробітниками поліції на громадян оформлені адміністративні документи.

Особам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 15 жовтня, на території зони Чорнобильської атомної електростанції затримали три групи сталкерів, серед них росіяни.