Неподалік від ЧАЕС виявили "екстремальних туристів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Учора в Київській області співробітники відділу прикордонної служби “Іванків” Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції затримали двох осіб, які безконтрольно проникли в зону відчуження та обов’язкового відселення, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Правопорушниками виявились 21-річний громадянин України, житель Донецької області, та 20-річна громадянка Російської Федерації, жителька Москви. Шукачі пригод намагались пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. В ході перевірочних заходів з’ясувалось, що затримана громадянка Росії на територію нашої держави прибула встановленим порядком," - йдеться в повідомленні.
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Наразі за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, співробітниками поліції на громадян оформлені адміністративні документи.
Особам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, 15 жовтня, на території зони Чорнобильської атомної електростанції затримали три групи сталкерів, серед них росіяни.