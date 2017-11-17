Неподалеку от ЧАЭС обнаружили "экстремальных туристов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера в Киевской области сотрудники отдела пограничной службы "Иванков" Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали двух человек, которые бесконтрольно проникли в зону отчуждения и обязательного отселения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанная гражданка России на территорию нашего государства прибыла в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, сотрудниками полиции на граждан оформлены административные документы.
Лицам грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 15 октября, на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции задержали три группы сталкеров, среди них россияне.