Неподалеку от ЧАЭС обнаружили "экстремальных туристов"

"Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанная гражданка России на территорию нашего государства прибыла в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, сотрудниками полиции на граждан оформлены административные документы.

Лицам грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 15 октября, на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции задержали три группы сталкеров, среди них россияне.